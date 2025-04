"Y nos esperó" ha añadido, desvelando que " a la hora de verlo y estar con él... se fue ". Como ha contado, acompañado por su familia. "Mi madre, mi hermana y yo sólo pedíamos que no sufriera, que no tuviera dolor. Y así ha sido, casi no le dió tiempo a pensar que se iba. Hemos disfrutado de él estos tres meses, estando a su lado, con mucho amor y cariño y no dejándolo sólo en ningún momento. Y él lo ha sentido así y se fue con paz" ha afirmado emocionada.

Una paz que, como asegura, "ha dejado en nuestro interior porque sabemos que ha sentido mucho amor y apenas sufrimiento". "Porque él no se lo merecía, no se merecía sufrir, por buena persona y mejor amigo de sus amigos. No sabía que era tan querido y me enorgullezco de haber visto a todo un pueblo acompañándonos para darte el último adiós" ha recordado, apuntando que muchos "sentían rabia" porque su muerte ha sido "injusta" y demasiado "pronto" cuando "no se lo merecía".