Maica le para los pies a Adrián tras escucharle criticarla: ''Si tienes algo que decirme, me lo dices a la cara''

El ambiente está caldeado en 'Gran Hermano'. Los conflictos entre los concursantes continúan saliendo a la luz, y en este caso, Maica y Adrián siguen mostrando que su buena relación se rompió hace unas cuantas semanas.

En esta ocasión, Maica y Adri protagonizaban una bronca porque ella buscaba unas tortitas y no las encontraba, y Adrián le confesaba que era él el que las había cogido, y ella saltaba: ''Eran nuestras, es que me cabreo'', y los compañeros defendían a Adri: ''No pasa nada, es un fallo''.

Adrián se quejaba junto a sus compañeros de que Maica pone demasiadas pegas sobre la comida y Maica, que escuchaba a Adri desde la habitación rosa, iba hasta allí para pararle los pies: "Si tienes algo que decirme, me lo dices a la cara".

''Hablas tanto y elevas tanto la voz que es inevitable escucharte. Yo no he dicho que lo hayas hecho con mala fe, te lo agradezco. Si no me gusta una cosa, te lo digo ¿me puedes dejar hablar? Lo del arroz te lo he dicho bien cuando he ido a la cocina'', le explicaba Maica a su compañero.

''Si te ha molestado que te dijera que el arroz estaba malo, lo siento, pero sij algo no me gusta lo digo'', le decía Maica. Por su parte, Adrián no se callaba y se enfrentaba a ella: "¿Yo soy adivino? Cuando tú limpias, no voy yo detrás a decir que limpias mal. Yo nunca diría ‘qué asco de arroz’ o ‘esto está incomible’."

