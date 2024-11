Lucía aclara por qué no se despidió de Violeta en su última conexión con la casa

Lucía Rolek fue expulsada en la gala de Halloween y no hubo tiempo para que se despidiera de la casa hasta el domingo, en ese debate con Ion Aramendi. La hermana de Silvia le mandó varios mensajes a distintos compañeros, pero no se dirigió a Violeta , que como ella forma parte del 'grupo de las fresis', razón por la que ahora está siendo criticada en redes.

"No me despedí de Violeta por falta de tiempo, me ponían caras de otros compañeros y me puse nerviosa, pero la tengo mucho aprecio y cariño, es una persona con un alma pura y no necesita pisar a nadie para poder brillar", ha comentado Lucía, que espera poder ver pronto a Violeta en persona, pues desea ser ella la repescada por la audiencia.