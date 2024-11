Gran Hermano, en directo: última hora de la gala con doble salvación

22:24 H Las cámaras

Mientras los concursantes esperan a que Jorge Javier conecte con la casa, Maica y Daniela se dan el último retoque en el vaso y sin querer, Maica echa laca sobre la cámara de la encimera del baño. "Pobrecita, le he echado laca a la cámara y no se veía nada del ojo, entonces se ha agachado y ahora está mirando para abajo. Qué pena me ha dado, ¿te ha dolido cámara?", pregunta Maica a la cámara mientras Daniela dice: "Si me ahogo yo con la laca también se ahogará el aparato". Las dos miran fijamente a la cámara y ella hace un gesto de que "no" girando a ambos lados, indicando que está bien. "Ay mira, dice que no, entonces no le ha dolido... ay qué mona es", añade Maica entre risas con Daniela.