Ruvens lo clava con su genial imitación a Vanessa: "El 'chiqui chiqui bum bum' cada día, te lo dije, cada día"

"Yo me imagino a Vanessa con Javi en casa escribiendo: 'Día uno...'", decía Óscar, que era rápidamente interrumpido por Ruvens y su genial acento gallego. Vamos, como si fuera de Galicia de toda la vida: "Yo me lo imagino... Javi, ¿hipócrita lleva tilde?" . Esto último provocaba la risa 'a carcajada limpia' de los dos concursantes.

"Yo qué sé. ¿Fregar sí que la lleva, no?", se preguntaba de nuevo Ruvens, cada vez perfeccionando más su imitación de Vanessa. "¿Dónde, en la g? No, ¿en la j? ¿Pero eso no era de Zaragoza, la jota?". A todo esto, Óscar no paraba de reírse. "Cariño, es que no te enteras de nada. Y el 'chiqui chiqui bum bum' cada día te lo dije, cada día", continuaba Ruvens.