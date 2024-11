Suso Álvarez y Carmen Alcayde no creen que Jorge y Maica lleguen a algo más: "Tiene las balas atascadas"

El "pistolero del amor" ha vuelto a tener un objetivo al que lanzar sus balas. Tras la partida y la desilusión que causó Tomasso a Maica, Jorge no ha perdido la oportunidad de intentar acercarse a la murciana ya que "era la única persona con la que no ha tenido largas conversaciones".

Después de un encuentro en donde Maica se desahogó con el militar por las actitudes que Tomasso adoptó con ella, Jorge la escuchó y la intentó consolar y así manifestar su interés por ella. "Me gustaría conocerte más y no he tenido todavía la oportunidad. Háblame de ti, por favor. Cuéntame de ti lo que quieras", unas palabras que sorprendieron mucho a la concursante.