Los colaboradores opinan del llanto de Manu tras la salida de Laura: "Tiene cargo de consciencia"

Manu no ha temido mostrarse hundido por la salida de Laura . En la última gala, el concursante expresó su malestar entre lágrimas por las circunstancias en las que la hija de María José Galera abandonó el concurso ya que vio algunas críticas del joven con ella y es por ello que en una visita por el confesionario, le pidió que "le esperara" y le dijo que le quería.

Minutos antes de la expulsión de Laura, la producción enseñó a la concursante unos vídeos de Vulcan hablando de Laura y no de la mejor manera . Fue allí que la jugadora fue muy clara con el dj al decirle que tenían aún una conversación pendiente y no se han visto desde ese entonces.

Tiempo después de este momentazo, la actitud de Manu ha sorprendido a quienes no creían que sentía algo con Laura ya que se ha mostrado triste, sensible y angustiado por lo último que pasó con ella. A raíz de ello, hemos preguntado a los colaboradores si al ver cómo ha reaccionado realmente creen que siente algo verdadero por ella. No te pierdas la respuesta de Vanessa, Javier, Miguel Frigenti, Suso Álvarez y más...¡Dale Play!