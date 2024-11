Suso y Carmen Alcayde eligen a su repescada: "Había atracción ahí, ella le daría un poco la vuelta"

Las cuentas pendientes son uno de los motivos por los que muchas se postulan para entrar , aunque también aseguran que pueden dar más de sí y conseguir que la calle les conozca tal y como son: "Yo me encerré en mi misma por lo que pudiese pensar mi familia sobre mi conflicto con Jorge", aseguraba Lucía. "Si entro dejaré mis brochas a un lado y me conoceréis".

Después de unos días fuera de la casa de 'Gran Hermano', Laura ha podido analizar su concurso con más detenimiento . Su relación con Manu está en boca de todos, y es que muchos acusan al gaditano de estratega y no creen que tenga sentimientos hacia la concursante. Aunque Laura le ha defendido en cada ocasión, después de ver los vídeos en los que el dj hablaba con sus compañeros sobre ella, la concursante parece haber cambiado de opinión.

"Me siento un poco decepcionada por algunas de las palabras que ha dicho. Pero ahora mismo lo único que he visto es apoyo y cariño y el 24 horas. Pero ahora me lo creo, pienso verdaderamente que está mal. Creo que nos hace falta una conversación", aseguraba Laura hace unos días en la gala.