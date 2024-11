La calle reacciona a la 'gala de los poderes' en GH: "Daniela se va a mojar más y le viene bien"

Los cinco poderes que explicó Jorge Javier en la gala de ayer eran el del veto eterno, es decir la capacidad de elegir a un compañero que no pueda nominar nunca más, el poder de la expulsión fulminante, tener la posibilidad de eliminar a un compañero de manera inmediata , el poder de la resurrección, que permite volver a traer a la casa aun concursante eliminado sin tener que esperar a la repesca, el poder de la nominación perpetua, el jugador puede elegir a un compañero para que esté nominado hasta el final de la edición y finalmente el poder del 'SuperBigBro', que permite que el concursante salve a una persona cada semana de la nominación.

Durante el programa se pudo saber que los que consiguieron los cinco "superpoderes", fueron Daniela, Edi, Jorge, Juan y Manu y a partir de allí, surgió el verdadero espectáculo. Desde la eliminación de Maica por Edi, la salvación de Manu a Laura y la nominación perpetua de parte de Jorge hacia Daniela, han hecho que se declaren muchas guerras y tomen lugar a la vez reconciliaciones, pero lo cierto es que no han dejado a nadie indiferentes.

Después de unos días fuera de la casa de 'Gran Hermano', Laura ha podido analizar su concurso con más detenimiento . Su relación con Manu está en boca de todos, y es que muchos acusan al gaditano de estratega y no creen que tenga sentimientos hacia la concursante. Aunque Laura le ha defendido en cada ocasión, después de ver los vídeos en los que el dj hablaba con sus compañeros sobre ella, la concursante parece haber cambiado de opinión.

"Me siento un poco decepcionada por algunas de las palabras que ha dicho. Pero ahora mismo lo único que he visto es apoyo y cariño y el 24 horas. Pero ahora me lo creo, pienso verdaderamente que está mal. Creo que nos hace falta una conversación", aseguraba Laura hace unos días en la gala.