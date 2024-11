Edi utiliza su poder de la expulsión fulminante contra Maica pero la audiencia decide salvarla

La noche de la 'Gala de los poderes' ha sido un auténtico vaivén de emociones. Los poderes que el azar ha otorgado a los concursantes han puesto la casa patas arriba. Uno de ellos, el poder de la expulsión fulminante , ha caído en manos de Edi . El gallego se había colocado detrás del único objeto que quedaba libre, ya que la suerte había decidido que fuera el último en elegir. Lo que no sabía es que su ventilador iba a esconder tal responsabilidad.

No obstante, Edi parecía tenerlo claro y transmitía su decisión: "Yo lo siento a quien vaya a elegir. No considero que tenga el poder suficiente para hacer esto, pero tengo que hacerlo". Jorge Javier le pedía un momento y comenzaba la frase más temida del concurso: "Edi, como dueño del poder de la expulsión fulminante decides expulsar a...". El galledo respondía sin dudas: "Maica".

Después de pronunciar su nombre, se ofrecía a desvelar los motivos de su decisión: "Considero que Maica es la favorita para llevarse el premio porque creo que desde un principio se le ha dado un bombo importante y creo que la gente en la casa percibe que es la más fuerte. Ya que es un juego, y ya que por ejemplo no me gustó lo que pasó ayer, considero que la persona que voy a escoger es Maica".

Por su parte, Maica no podía creer lo que estaba pasando. Sus compañeros trataban de consolarla diciéndole que no podía ser verdad, pero tal y como se sucedían las cosas, todo hacía indicar que sí y ella se venía absolutamente abajo: "Todo esto es por conspiraciones que ellos se hacen. No puedo hablar, Jorge. Es injusto".