La calle predice lo que ocurrirá entre Manu y Laura tras su incorporación: "Confíen en el amor"

Fue una semana dura para ambos luego de que la hija de María José Galera fuera eliminada, ya que las circunstancias en las que abandonó 'Guadalix' no fueron las mejores tras las imágenes que vio sobre el joven hablando de lla. Minutos antes de abandonar, la jugadora dejó en claro que tenía una conversación pendiente con Vulcan y este se ha mostrado hundido desde entonces.

Ahora con la salvación de la gaditana, lo que venía siendo una historia con idas y vueltas podría concretarse en una de amor. Ante su emotivo encuentro y al convivencia que tendrán que enfrentar los seguidores han hecho sus predicciones sobre lo que podría ocurrir entre ellos do s....¿surgirá una relación? ¡Dale Play para saber qué opina la calle!

Después de unos días fuera de la casa de 'Gran Hermano', Laura ha podido analizar su concurso con más detenimiento . Su relación con Manu está en boca de todos, y es que muchos acusan al gaditano de estratega y no creen que tenga sentimientos hacia la concursante. Aunque Laura le ha defendido en cada ocasión, después de ver los vídeos en los que el dj hablaba con sus compañeros sobre ella, la concursante parece haber cambiado de opinión.

"Me siento un poco decepcionada por algunas de las palabras que ha dicho. Pero ahora mismo lo único que he visto es apoyo y cariño y el 24 horas. Pero ahora me lo creo, pienso verdaderamente que está mal. Creo que nos hace falta una conversación", aseguraba Laura hace unos días en la gala.