Los cara a cara más tensos de Ruvens con Vanessa y Lucía: "Te has vuelto Úrsula de 'La Sirenita' en el jacuzzi"

Ruvens se enfrenta a sus cuentas pendientes en plató tras su salida de la casa de Guadalix

Vanessa, al recién expulsado: "A la cara no dices nada, vas cosiendo trajes por detrás"

Maite pasa la noche con Ruvens tras su expulsión y desvela qué le han dicho los padres del albaceteño

Ruvens ha entrado al plató del debate de 'Gran Hermano' tras ser expulsado en la pasada gala, donde se encontraba con muchas de las personas con las que menos afinidad ha tenido en la casa de Guadalix y hacía un repaso de sus momentos más polémicos en el concurso, de los que se explicaba.

La primera con la que tenía que saldar cuentas era con Vanessa, a la que le pedía calma con zasca incluido: "Tú llevas muchos platós y el mío es el primero. Ella se cree que su momento son todas las galas". Pero ella saltaba contra el recién expulsado: "Me has hecho un montón de trajes por detrás. Te hiciste caquita, aquí estás. No saliste antes porque no te pusiste antes".

Ruvens se disculpaba con ella "por las formas" que ha podido tener con ella en algunas de sus discusiones y le dedicaba unas palabras: "No pienso que seas mala persona, siempre he dicho que me pareces un animal herido porque habrás sufrido y te dedicas a morder al resto, lo que no es excusa". Algo ante lo que no se callaba la gallega: "A ver si te lo aplicas tú, que haces lo mismo con los demás. Mírate el ombligo".

"Tú no pides disculpas, esa es la diferencia entre tú y yo", le decía Ruvens y ella no se callaba: "A la cara no dices nada, vas cosiendo trajes por detrás. En el jacuzzi que te vuelves Úrsula, de La Sirenita. La habitación azul se ha esfumado, como tú que te has esfumado. Pero eres el más inteligente del mundo, eres estratega, muy bien, pero deja de utilizar a la gente de ahí".

Momento que Ruvens no desaprovechaba para recordarle que pidió a Javi que abandonase cuando fue expulsada y que ahora ella aspira a la repesca: "Ahora te da igual que no esté a tu lado". Y lo que no gustaba nada a la gallega.

Un cruce de zascas y reproches entre ambos en plató en el que los gritos no faltaban, en el que quedaba claro que siguen perteneciendo a grupos diferentes en 'Gran Hermano'.

Lucía, a Ruvens tras sus palabras a Vanessa: "Me parece muy bajo por tu parte"

Pero la tensión para Ruvens no se quedaba aquí, con Lucía también tiene cuentas pendientes y, es que, ambos tampoco tuvieron buena relación en Guadalix.