Elsa cuenta cómo se comportaría dentro de la casa como repescada: "No me caso con nadie"

Desde su amistad con Edi hasta "charlas pendientes" con algunos de sus compañeros con los que no terminó de la mejor manera, la joven ha contado cómo se comportaría dentro de la casa en caso de entrar como repescada . Esto ahora se ha convertido en una realidad y sus palabras han quedado grabadas en este vídeo exclusivo con la vasca...¡Dale Play y no te lo pierdas!

Después de unos días fuera de la casa de 'Gran Hermano', Laura ha podido analizar su concurso con más detenimiento . Su relación con Manu está en boca de todos, y es que muchos acusan al gaditano de estratega y no creen que tenga sentimientos hacia la concursante. Aunque Laura le ha defendido en cada ocasión, después de ver los vídeos en los que el dj hablaba con sus compañeros sobre ella, la concursante parece haber cambiado de opinión.

"Me siento un poco decepcionada por algunas de las palabras que ha dicho. Pero ahora mismo lo único que he visto es apoyo y cariño y el 24 horas. Pero ahora me lo creo, pienso verdaderamente que está mal. Creo que nos hace falta una conversación", aseguraba Laura hace unos días en la gala.