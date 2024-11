Gran Hermano, en directo: lunes en Guadalix

08:22 H Frases hechas

Ruvens y Óscar hablan de algunas de sus compañeras que han vuelto con la repesca de momento abierta. Dicen que tiran mucho de frases hechas y ponen de ejemplo eso de acercarse al sol que más calienta y se ríen de que digan "brillo con luz propia" porque dicen que la luz será suya, pero la energía se lo roban al vecino.

En el baño Laura y Manu le dicen a Ruvens que se notaba un gran vació la semana que no estuvo en la casa. Después Ruvens va a por su maleta. No la quiere deshacer entera hasta que no se resuelva la repesca.