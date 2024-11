El esperadísimo reencuentro de Elsa y Edi...¡y Violeta!: "Estoy contenta de poder abrazarle"

Edi no se esperaba que durante la noche iba a poder volver a ver a su amiga , lo que le sorprendía tremendamente y le alegraba, como demostraba al encontrarse de nuevo con ella. Y lo mejor, que llegaba para quedarse por lo menos unos días.

Ambos se abrazaban demostrando lo mucho que se han echado de menos . “Estás guapísima” , le decía él y no podían esconder el cariño que hay entre ellos, como él le confesaba que ha pasado unos días malos por las dudas que ha tenido con el tema de los grupos, la lucha con él mismo que esto le ha supuesto y ella le aconsejaba: “ Tienes que estar bien y tranquilo tú , el que te quiere tiene que entender lo que hagas”.

Pero en este reencuentro todavía faltaba alguien. Violeta también iba a unirse a Elsa y Edi, la que reaccionaba al ver a su excompañera con un abrazo y destacando lo guapa que la veía al verla: "Qué fuerte, cuánto me alegro". "Yo os traigo un poco de alegría", le decía Elsa, que les contaba que está todo bien: "Vivir la experiencia desde fuera es una pasada, lo estoy llevando bien".

Violeta confesaba que no está pasando su mejor momento en el concurso: "Hay mucha hipocresia, he estado desconcertada". Y Elsa reaccionaba a esto: "Me alegro mucho de que hayáis hecho un gran equipo. Esta casa es muy jodida, encontré en Edi ese refugio y que hayáis hecho uno entre los dos es brutal. Tú sabes quién es aquí tu gente. Aclara las cosas y estate tranquila".