Suso revela lo que no le está gustado de Violeta ante su conflicto con Laura: "Está siendo egoísta"

Violeta no entiende que Laura se muestre tan cercana con Maica y Daniela al volver después de ser expulsada: "Qué bien estudiado lo trae todo . ¿Cómo se puede ser tan desagradecida? Ahora va de amiguita cuando no las aguanta . Nerea y yo hemos sido las únicas que la hemos escuchado, ¿cómo eres tan desagradecida? ¿nos merecemos que nos trate así? Qué teatro".

Según iban pasando las horas en la casa, lejos de entenderse, el enfado de Violeta con Laura iba a más: "No puedo con el falserío, estoy negra. No soporto esto". La que terminaba estallando entre lágrimas mientras se desahogaba con Nerea en el jacuzzi: ¿Pero qué le he hecho yo? Me entra mucha rabia, yo tengo mucho corazón y no puedo con las inseguridades y con la gente mala".