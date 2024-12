Muere la influencer Paula Cisneros a los 16 años: “La sonrisa eterna descansa”

“La chica de la sonrisa eterna” . Con estas palabras se refiere su hermana Sara a Paula, una niña risueña que a pesar de tener síndrome de Down ha luchado todas las batallas para tratar de ganar al cáncer. "Desde hoy nuestra chica de la sonrisa eterna descansa, sonríe, baila y canta sin dolor y sin medicación", comienza diciendo.

“Paula, has ganado a la vida, porque en menos de 17 años has sabido vivirla, disfrutarla y agarrarla fuerte, y porque has sabido ganarte a cada persona que se cruza contigo”, comenta en el post.