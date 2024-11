La discusión que tuvieron Maica y Óscar antes de la gala: "A ver si en directo haces lo mismo"

Maica y Óscar confirmaron en la última gala de 'Límite 48 horas' que ya no son amigos . Gracias a 'Gran Hermano: última hora' , hemos podido ver qué fue lo que sucedió en esa misma tarde.

El clima era de lo más tenso. Y Óscar se sinceraba con Elsa . "Me duele que después de tanto tiempo consideres que no soy merecedor de tu amistad . Pero ha sido culpa mía por permitir todo", decía el concursante sobre Maica. Ella intentó mediar diciéndole que "por los amigos hay que pelear".

Más tarde, Óscar le dijo a Ruvens que ahora estaba "en el primer puesto". "Te dije que era cuestión e tiempo. Te dije que la decisión la iban a tomar ellas, no yo", comentó. Por su parte, Ruvens se adelantó a la gala y le aconsejó sobre cómo proceder cuando le preguntasen: "No dejes que nadie te haga papilla".

Maica, que estaba en el baño, salió a la cocina al escucharles. "¡No te he atacado! He dicho que tú por un lado y yo por otro", le reprochó. Para Ruvens, Maica había pegado un cambio con "la llegada de las amigas" y así se lo comentaba por lo bajo a Óscar. Con Maica de nuevo a la carga, los concursantes empezaron a discutir otra vez y en esta ocasión la concursante afeó a Ruvens que se metiese. "Él no te ha utilizado. Él a ti siempre te ha priorizado por encima de todo", contestó él.