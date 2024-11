Guerra total en la casa tras los posicionamientos por la repesca: "Una persona con tanta maldad no merece estar en 'Gran Hermano'"

Los alegatos por los concursantes candidatos a ser repescado han hecho que todo estallara

Los posicionamientos han provocado un sinfín de enfrentamientos

La brutal discusión entre Lucía y Ruvens que ha acabado salpicando a Laura: "¡Deja de dar información de fuera!"

Ruvens, Lucía, Vanessa o Elsa. Solo uno de ellos se va a convertir en el concursante repescado. La gala de este martes iba a ser el fin para uno de ellos. De cara a esta eliminación, la casa se ha posicionado tras su favorito para quedarse y la tensión ha sido la protagonista de la noche.

En primer lugar, el resto de compañeros ha tenido que elegir entre Ruvens o Lucía. Ruvens contaba con el apoyo de Edi, Óscar, Luis, Manu, Jorge, Juan, Laura, Adrián y Elsa. Detrás de Lucía se colocaban Maica, Vanessa, Daniela, Nerea y Violeta. Acto seguido, Ruvens y Lucía elegían a un defensor de su grupo. Laura era la elegida de Ruvens. Maica la de Lucía.

Los alegatos de Lucía y Ruvens

Antes de dar paso a los defensores, han sido los propios candidatos a la repesca los que han hecho los primeros alegatos. "Yo creo que no debe ser repescado porque es una persona que golpea, golpea y golpea", ha comenzado Lucía su alegato contra Ruvens. "Es una persona que hace daño, pone motes ofensivos y hace comentarios despectivos para él poder destacar. Una persona que tiene tanta maldad no se merece estar en 'Gran Hermano'".

Acto seguido ha sido Ruvens quien ha expuesto los motivos por los que no debe ser repescada Lucía: "Lo único que suelta por la boca son mentiras. Ya se vio que no sabía hacer nada y en esta segunda oportunidad se está viendo a una persona que es completamente distinta a la primera. No la conocemos. Es mala con ganas. Lo único que tiene son ganas de protagonismo y de jod** un poco".

Maica, a Ruvens: "Siempre te has creído superior"

Una vez habían terminado sus alegatos, Jorge Javier daba paso a los que habían elegido como sus defensores. "No considero que sea una persona sincera", comenzaba Maica su alegato contra Ruvens, que no dudaba en llamarle "teatrera" y decirle que como concursante era "una mentira". "No voy a elevar la voz, me acerco a ti para que podamos hablar", continuaba ella.

"Dígame, Sor Lejía", le decía él. "Siempre has inventado cosas que no son ciertas, has cuestionado siempre cómo es una persona. Siempre te has creído superior", continuaba Maica en lo que ha sido un vaivén de reproches.

Laura, sobre Lucía: "Es la única que no debería estar aquí"

Tras Maica, le llegaba el turno a Laura, que había sido la elegida como defensora por Ruvens. "Ha venido con maldad pura y dura, está intentando utilizar información para hacer daño", comenzaba la hija de María José Galera su alegato contra Lucía, que inmeditamente interrumpía para defenderse.