La inesperada declaración de amor de Manu a Laura en su mejor momento: "¿Nos casamos?"

"Yo con Laura lo tengo claro , la verdad que la quiero", comentaba en una conversación con Edi, Ruvens y la propia Laura. "Ella sabe que por mi parte, una vez yo salga de aquí, quiero tenerla a ella ", continuaba. "Yo siempre lo he tenido claro", apuntaba ella. Y, mientras Ruvens bromeaba con lo que estaba ocurriendo, Manu insistía: "Me gustaría ahora mismo que Laura fuese mi pareja".

Pero no todo lo dice en el 'confe'. Manu ya no se esconde y expone sus sentimientos a Laura: "Hay veces que siento que tengo que decir lo que siento. No te las quiero decir porque no. De verdad que no solo siento que has sido una de las personas más importantes del programa. Estás siendo una de las personas más importantes en mi vida".