Manu no se corta y le lanza una dura reprimenda a Marta Peñate: "Me río en tu cara"

La 'relación' que ha mantenido Manu con Laura en la casa de 'Gran Hermano' ha generado, desde que la aventura de los dos comenzó en el reality, opiniones de todo tipo. Pero había una que se repetía de manera constante: Manu sentía y siente menos que Laura. Además, las continuas confesiones amorosas de Laura y las continuas dudas que le surgían cada dos por tres a Manu hacían presagiar que esas opiniones no se alejaban mucho de la realidad.

Albert Infante le preguntaba al dj si está esperando a Laura fuera del programa y el concursante aseguraba que sí. Pero rápidamente, Marta Peñate saltaba para señalar que no estaba tan claro como estaba diciendo. Además, le recordaba a Manu lo que le dijo a Laura hace poco de que le gustaría que haya sinceridad entre ellos: "Eso es lo que llevamos esperando de ti todo el concurso. Por eso estás aquí, porque no has sido leal ni sincero con tus sentimientos".