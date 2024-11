Daniela se niega a dar su alegato como nominada y Maica decide hacerlo por ella: "Está mal y necesita descansar"

"Hoy es noche de radio 'GH' con los nominados. Daniela, me ha parecido oír que no quieres participar, ¿te reafirmas en tu decisión?", preguntaba el 'Súper' a la concursante y esta confirmaba que "no" quería hacer la entrevista.

Maica quería dar las explicaciones de por qué decidía hacerlo ella: "No se encuentra bien hoy y voy a dar yo su alegato". La que hablaba de la situación que vivieron durante la gala tras confirmar ambas que no quieren abandonar el concurso: "Sentimos que a veces no se nos termina de entender, simplemente fue un comentario que dijimos, no fue que iniciaramos nada para irnos. A veces sentirnos ese sentimiento de querer irnos, pero creo que después de eso siempre se sale más reforzada y con más ánimos".