Daniela, más al límite que nunca tras el debate: "Inicio protocolo de abandono, firmo ya y me voy"

Después del debate con Ion Aramendi y los posicionamientos de sus compañeros, Daniela estallaba en el confesionario: "Me han dejado de peligrosa, de violenta. Lo que han dejado es dejarme mal delante de todo el público, de toda España. Y punto, inicio protocolo ahora mismo, se acabó".

A la que se le podía ver muy nerviosa, que incluso hacía que Maica saliera del confesionario, que estaba hasta ese momento con ella: "Sal y me quedo aquí. Hasta tú estás en contra de mí. Venga va, sal. "Daniela, por favor, relájate", le pedía su amiga mientras se marchaba del confesionario.

"Inicio protocolo, firmo ya y me voy. Inicio protocolo, lo he repetido tres veces", entonaba una Daniela muy enfadada tras salir Maica del confesionario, la que también terminaba echa un mar de lágrimas: "No tendría que haber entrado aquí".