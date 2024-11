Maica estalla contra Ruvens en medio de los posicionamientos: "Te odio, eres muy maleducado"

Pese a que Maica no está nominada, los reproches hacía ella no han faltado en medio del conflicto que tienen con la gran mayoría de sus compañeros, lo que terminaba generando un gran conflicto con Ruvens en directo.

"Tú estás dando a entender que te estamos haciendo aquí la vida complicada cuando no estamos haciendo nada", le reprochaba Edi a Maica y ella negaba esto: " Pensáis que soy la favorita, me lo dijisteis vosotros ".

Algo que Maica negaba completamente: "En mi vida me lo he tenido yo subido, ni aquí. Si tú tienes esa percepción es tu pensamiento. ¡No me voy a callar más! Me tienes una rabia que no me puedes mi ver".