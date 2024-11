Edi y Violeta, más sensuales que nunca dentro de la casa de 'Gran Hermano': "Me encantaría estar en un hotel... dándonos cariño"

Pero a esta frase hay que añadir otras como "Estás preciosa", "Me encantas", "Cada día me gustas más y te veo más guapo" y otras subidas de tono como: "Qué ganas tengo de comerte bien" o "...el sexo me encanta contigo..." . Ante esto último, Edi confesaba que ya se puede ir preparando "el hotel": "Voy a reventar la cama" . Los dos coinciden en que lo que han encontrado en el reality es muy complicado tenerlo fuera y cada vez tienen más claro que pueden fraguar una relación lejos del concurso.

Y es que si hay algo claro en los últimos días en la casa es que los dos concursantes están más cariñosos de lo normal. "De las mujeres más bonitas que vi en mi vida", apuntaba Edi, para añadir "qué cosa más linda" y subrayar que "nunca" se imaginaría en el estado en el que está. "Te quiero", le decía Edi. "Que no me digas te quiero. Cuando me quieras de verdad, me lo dices", apuntaba Violeta.