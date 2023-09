Sol Macaluso iba a entrar embarazada a 'Gran Hermano VIP': "La vida tuvo otros planes"

Sol Macaluso es la primera concursante confirmada de 'Gran Hermano VIP' y así lo anunciaron desde el FesTVal de Vitoria-Gasteiz los presentadores de la nueva edición, Marta Flich y Ion Aramendi. Tras hacerse pública la noticia, la periodista hizo un directo para hablar con sus fans y reveló que sabía que iba a entrar a la casa de Guadalix de la Sierra desde hace dos meses, por lo que su plan era "vivir la vida en directo" embarazada, pero ese sueño no se ha podido cumplir porque recientemente ha sufrido un aborto espontáneo .

La periodista ha comentado en Twitter, después de su directo en Instagram, que entiende que haya gente que no comprenda que haya decidido seguir adelante y participar en 'GH VIP 8' tras haber perdido a sus gemelos, Leo y Luna, en el tercer mes de gestación, pero ha explicado que lo hace porque cree que será positivo para su estado anímico mantener la mente ocupada dentro de la casa de Guadalix: "En esta situación no hay mejor cura que mantener la cabeza ocupada y estar trabajando, la fuerza me la dan ellos".