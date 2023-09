Las primeras nominaciones revolucionan la casa y dejan a Álex Caniggia señalado: "Soy un concursante fuerte y me tienen miedo"

Las primeras nominaciones de 'GH VIP 8': Laurra Bozzo no puede ser nominada por conseguir la inmunidad y una preba deciden quiénes nominan a la cara y quiénes en el confesionario

La lista de nominados definitiva: Álex Caniggia es el más nominado con sus compañeros con 24 puntos, seguido de Karina y Luca con 15 puntos y Zeus con diez puntos

Javier Fernández ya está en la casa de Guadalix y los concursantes reaccionan a su entrada

Cuatro años llevábamos esperando este momento de 'Gran Hermano VIP', en esta segunda gala han arrancado las primeras nominaciones de la edición, en la que los concursantes han tenido que nominar, unos a la cara y otros en el confesionario a tres de sus compañeros: con tres, dos y punto.

Antes de nominar, todos han participado en el juego de los hielos, los ganadores de la prueba han podido nominar en la intimidad del confe y el resto a la cara en el salón delante de todos.

Además, Laura Bozzo ha conseguido la inmunidad esta semana, al ser la primera en adivinar que Pedro Aguado era el concursante infiltrado del programa. Y tanto Jessica Bueno como Sol Macaluso han comenzado las nominaciones con tres puntos cada una al fallar en quién era el concursante infiltrado. En una noche, además, en la que Javier Fernández ya ha entrado a la casa como concursante oficial, por lo que no ha podido nominar ni ser nominado.

Los concursantes que han nominado a la cara han sido: Laura, Bozzo, Albert Infante, Carmen Alcayde, Michael Terlizzi, Karina, Jessica Bueno, Sol Macaluso y Susana.

En la intimidad del confesionario han dado sus puntos: Luca Dazi, Luitingo, Marta Castro, Oriana Marzoli, Zeus Montiel, Pilar Llori, Gustavo Guillermo y Álex Caniggia.

Así han sido las las primeras nominaciones de la edición:

Laura Bozzo: nomina con tres puntos a Zeus porque siente que tiene que integrarse más. Con dos puntos a Michael porque todavía no le conoce y un punto a Karina porque nadie la va a votar.

Albert Infante: ha votado con afinidad. Con un punto a Gustavo porque no quiero por el simple hecho de conocer a otros aunque te quiero un montón. Dos a Zeus porque no he hablado con él. Y tres puntos a Álex Cannigia porque hizo una broma que no me sentó bien, hizo una cosa que no me gustó nada, un poco mal meter, pero entiendo que es su forma de ser.

Carmen Alcayde: un punto a Gustavo porque he tenido en cuenta toda la convivencia desde el primer día y con la única persona que he tenido algún encuentro ha sido con él. Dos puntos a Zeus por afinidad, yo espero contigo reírme, pero de momento veo que voy a tener más afinidad con los demás. Y tres puntos a Álex Caniggia porque parece que le da igual todo y que es al que menos le va a doler la nominación.

Michael Terlizzi: El primer punto se lo ha dado a Luca por tener poco 'feeling', dos puntos para Marta porque ha hablado poco con ella y tres puntos para Pilar porque ha sido con la que menos ha hablado de todos.

Karina: Ha dado un punto a Susana, dos puntos para Álex y tres puntos para Luca porque acaba de llegar y no hemos hablado mucho y come como una lima.

Jessica Bueno: no ha querido nominar a los de la casa, con los que ha estado toda la semana conviviendo. Un punto a Luca, dos puntos a Michael y tres puntos a Gustavo porque no me quedan más opciones.

Luca Dazi: un punto le voy a dar a Gustavo porque es con el que menos comunicación he tenido de la cueva. Dos puntos a Zeus porque es el que menos hablado de la casa. Tres puntos a Álex porque él me envió a la cueva y yo a él, no hemos tenido tiempo para hablar.

Luitingo: nomino con un punto para Susana, pero no es por nada personal. Dos puntos para Karina porque me ha dicho muy triste que físicamente no está bien y me da mucha pena. Tres puntos para Luca, no me llevo mal con él, pero es verdad que creo que voy a tener más afinidad con otra gente.

Marta Castro: un punto para Michael porque es con la persona que menos relación tengo y menos afinidad. Dos puntos para Álex, me cae muy bien, pero creo que es un estratega brutal y va intentado confrontación entre un grupo y otro. Los tres puntos, me da mucha pena, pero para Karina porque ha dicho que se quiere ir, creo que físicamente está regular.

Oriana Marzoli: Un punto para Zeus, me cae bien pero no tengo mucha relación. Dos puntos para Karina porque dice que le duele todo. Y tres puntos sin dudarlo a Álex Caniggia porque le dijo algo a Albert que no me gusta nada. Este momento estrategia que tiene ya creo que llega a un límite y los está sobrepasando.

Sol Macaluso: mi primer punto es para Luca porque es con el que menos conversación he tenido. Mis dos puntos son para mi compatriota, Álex Caniggia, te quiero pero tienes que integrarte más. Tres puntos para Karina porque ha manifestado su incomodidad en ciertos momentos de la convivencia.

Susana Bianca: un punto para Pilar porque no he tenido todavía oportunidad de poder hablar con ella. Dos puntos para Karina porque cada vez que venía de la cueva está con dolor de pies y sé que lo está pasando un poco mal. Tres puntos para mi amigo Álex, me ha gustado poder conocerle un poco más, pero lo veo muy estratega y no me fio al cien por cien.

Zeus Montiel: un punto para Carmen porque no hemos tenido mucho tiempo para hablar. Dos puntos para Albert porque no hemos conectado desde un comienzo. Tres puntos para Luca porque no le conozco de nada y no he hablado apenas con él.

Pilar Llori: le doy un punto a Karina, me da pena porque pienso que esto le está haciendo feliz, pero le veo un poco en desventaja con los demás y me da pena. Dos puntos a Michael porque entré con él y no he vuelto a hablar con él. Tres puntos se los doy a Álex, no me gusta que escupa, eructe y ha discutido con compañeros.

Gustavo Guillermo: un punto para Karina, no pensaba nominarla pero me he enterado de que quiere salir. Dos puntos a Luca porque hubo un momento maravilloso cantando todos vi un gesto con Laura que no me gustó. Tres puntos se los voy a devolver a Jessica porque no me los esperaba y es un poco estrategia calculando votos.

Álex Caniggia: un punto para Luca porque me nominó y tiene varios puntos quiero darle un punto más. Dos puntos para Sol porque si hay un argentino en la casa tengo que ser yo nada más. Tres puntos, como tiene varios también, son para Pilar porque me parece una contrincante para ir a la palestra, por estrategia.

Álex Caniggia, el concursante más señalado por sus compañeros

El concursante más señalado ha sido Álex Caniggia, muchos han sido los compañeros que le han nominado y pese a esto han tenido buenas palabras hacia él, pero ya se han visto las primeras tensiones entre algunos de sus compañeros y el argentino, aunque él no tiene ningún miedo: "Estoy tranquilo y me nominan porque soy un concursante fuerte y tienen miedo de mí. El público decide todo".

"Se quiere hacer el chulo, parece que todo le da igual, pero en el fondo es buena persona", ha dicho Jessica Buena sobre él. Oriana Marzoli y él no se esconden en que no se caen bien y durante las nominaciones ella ha querido decirle las cosas claras: "Tiene el compañerismo justo porque fue el único que no se levantó ante mi dolor". Albert Infante también ha querido decir que le ha nominado porque no le ha gustado nada unos comentarios que tuvo con él: "Hay un punto que no sabe parar". "Era una broma", se ha explicado Álex y muchos de sus compañeros han comentado algunas cosas que no le gustan sobre él, quedándo claro que Álex no está pasando desapercibido en la casa de Guadalix.

"Soy un rival fuerte, me tienen miedo. Obivamente que estoy nominadísimo porque todos en la casa me detestan, pero como no tengo rival voy a eliminar a todo tipo de rival, estoy tranquilo", confesaba durante las nominaciones Alex a Marta Flich.

Así han quedado las nominaciones