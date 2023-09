El exmarido de Karina explica qué le ocurre a su nieta: "Tiene una enfermedad rara y está con tratamiento"

"Actualmente, está controlada y lleva una vida de lo más normal posible, pero por su enfermedad necesita cuidados permanentes las 24 horas", añadía Azahara en este comunicado. Unas palabras que ha apoyado su padre y exmarido de la cantante de 'El baúl de los recuerdos', Carlos Díaz, que le ha dado más datos de esta enfermedad a Marta Flich : "Nuestra nietecita Ana, la mediana, tiene una de esas enfermedades que se llaman raras porque no se conoce ni el origen ni la cura".

"La glucosa no le funciona y afortunadamente está en tratamiento en la Fundación Jiménez Díaz", ha revelado Carlos, que lanzaba también un mensaje tranquilizador al subrayar que su nieta ahora está bien, aunque eso no significa que se pueda reducir la atención que se le presta, pues hay que vigilar constantemente que no le bajen los niveles de glucosa en sangre.