Susana no descarta darle una oportunidad a Zeus: "Me lo estoy pensando"

Una noche más, Susana y Oriana se han dedicado a hacer el retrato psicológico de Zeus . Creen que es muy tímido, que no le han dado cariño y que no está acostumbrado a dar abrazos.

Susana admite que Zeus no es su prototipo de hombre, pero no cierra del todo las puertas a un posible acercamiento sentimental: "Yo nunca digo nunca... Me lo estoy pensando". La chica explica que está cansada de los hombres que van de "reyes del pollo frito" y que con Zeus tiene "una conexión especial".