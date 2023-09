El segundo salvado de esta edición de ‘GH VIP’ ha sido Zeus Montiel. “No sabes la incertidumbre que se pasa aquí. No paras de darle vueltas a la cabeza a tantas cosas… El no saber qué opina la gente de fuera es lo que te mata realmente”, decía el hijo de Sara Montiel. Y añadía lo siguiente: “Voy a intentar crecer a nivel emocional y que la gente empatice más conmigo”. Para Zeus, la salvación significa “muchísimo porque después de tantos años la gente no me conocía. Estoy muy contento y mi propósito de venir aquí es para que la gente conozca al verdadero Zeus. Gracias al público de España”. Y en base a esto, el cantante también recibía un regalo muy especial.