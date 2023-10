Marta Flich ha comenzado diciendo la cantidad por la que se empezaba a pujar. La primera en levantar ha sido Jessica , aunque posteriormente Laura Bozzo ha ofrecido 1.000 euros y después Avilés 10.000 euros. ¡Por un jamón! A Naomi no le ha hecho mucha gracia que entre todos los deseos que seguían activos en la subasta, estuviera el de José Antonio Avilés , puesto que era algo material en comparación con los otros. "Lo de Avilés me parece...", ha dicho Naomi. "El nivel de llamar la atención", señalaba la concursante.

Algunas concursantes como Carmen Alcayde se han emocionado: "Entiendo a Jessica. Los que tienen hijos nos entenderán". Tras este comentario, la periodista ha roto a llorar. Pero ha sido Jessica la que ha dado un paso al frente diciendo lo siguiente: "No me van a hacer sentir culpable. La primera que se siente culpable de haberse acabado todo este dineral soy yo. He sido de las primeras que he dicho que el premio no se iba a tocar. Lo que pasa es que aquí están en juego mis hijos y no voy a permitir que ganasen como siempre ellos. Pues vamos a jugar, ¿no?". Finalmente, el bote final se ha quedado en 42.600 euros tras restarse del bote que había anteriormente más de 75.000 euros