Luitingo finalmente se marchaba del confe y en él se quedaba Jessica llorando. No comprendía la decisión de la audiencia: "Luis es una buena persona que lo único que ha hecho es hacernos reír, ayuda en todo, es súper buen niño (...) Es tan injusto... Tenía la esperanza de que se salvase. No lo entiendo. ¿Qué ha podido pasar? Al final él es como que me hacía esto, que fuese todo mucho más normal. Su apoyo, su cariño, el reírme... al final con él me he reído tanto, como hacía tanto tiempo que no me reía".