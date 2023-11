Marta Castro revela qué es lo que más le está costando retomar de su rutina fuera de 'GH VIP'

Sus seguidores saben que habla del ex de Adara Molinero porque ambos comparten las mismas recetas en sus respectivos perfiles y no porque suban fotos juntos o etiqueten al otro, ya que parece que quieren mantener alejado el foco de atención de su relación tanto como sea posible.

Haber recuperado sus planes románticos junto a Rodri de los aspectos que más le gustan a Marta de haber salido de la casa de Guadalix de la Sierra, pero también ha confesado cuál es el que más le está costando, que es el de madrugar: "Hoy he conseguido levantarme pronto porque os juro que no sabéis lo que me está costando".