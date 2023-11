El momentazo entre Ion Aramendi y Laura Bozzo después de que ella confesara su atracción por él: ''Te voy a enseñar mi culito''

Laura Bozzo e Ion Aramendi nos han hecho partícipes de un gran momento entre ellos durante la noche de este debate de ‘GH VIP’ cuando el presentador le ha enseñado a Laura unas imágenes en las que no se cortaba ni un pelo piropeándole.

‘’Yo veo a Ion y digo vamos a matar por Ion (…) Con ese culito redondito, yo por algo así sí me peleo. Ese carisma, esa simpatía (…) Por qué no me ponen a mí a alguien como Ion, alguien así, un tipo del que te enamoras, carismático’’, son las palabras de Laura Bozzo a Albert sobre el presentador.