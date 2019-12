Mila, Alba y Noemí 'rajan' de Adara cuando ella no está: "Me extraña que esté con un tío tan mayor"

Un poco más tarde, las concursantes volvieron a comentar la diferencia de edad entre Hugo Sierra y Adara. Mila comentaba que le daría "corte y palo llevar a Adara a un sitio" que ella conozca. ¿El motivo? Según Mila, por las escandalosas reacciones de su compañera. "Por eso me extraña que esté con un tío tan mayor. A esas edad se busca otra cosa, ¿no? No una niña tan niña", le respondía Alba. Mila, no obstante, señalaba que en ocasiones Adara no parecía tan "niña".