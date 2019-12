La carta de amor de Alba Carrillo a Santi Burgoa: "Pienso mucho en ti"

Santi Burgoa sorprendió a Alba Carrilo enviándole un cariñoso mensaje como regalo anticipado de Navidad y la concursante de ‘GH VIP 7’ le ha devuelto el gesto a través de su blog: “No eres capaz de imaginar lo que sentí el domingo al leer tu mensaje, me dio la vida”. Alba agradece al presentador la demostración pública que le hizo y asegura que dio en el clavo: “Sé que has hecho un esfuerzo enorme por mí y no tienes ni idea de lo importante que ha sido. Tengo unas ganas enormes de verte, de contarte todo lo que he vivido y que me cuentes tú. Tengo ganas de saber de ti. Me encanta saber que me conoces porque tus palabras en el mensaje, que no paro de releer, son exactamente las que necesitaba”.