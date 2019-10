Adara explota contra Estela en directo: "Tú a mi no me vuelvas a decir nada, no quiero tus opiniones ni tus exigencias"

se ha convertido en la mayora defensora deen la casa. Laha tomado partido por su, pero su posicionamiento ha hecho que gane nuevosen la casa. Para, Estela es una bienqueda y no entiende su actitud durante la semana: “Viene a darme abracitos y, cuando puede, se posiciona en mi contra”. Adaraque su compañera le dijera que no la iban a dejar sola tras la expulsión de Hugo Castejón , pero que en ningún momento hayan intentado uncon ella. Algo que Estela ha negado: “Pero si Kiko y yo hemos tenido mil conversaciones contigo”.

Además, Adara cree que Estela no debería meterse en si ella hace bien su tarea o no y ha cortado todo tipo de relaciones con su compañera en directo: “Tú a mí no me vuelvas a decir nada, no quiero tu opinión ni tus exigencias”.