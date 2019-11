Adara se rompe al hablar de sus sentimientos hacia Hugo Sierra: "No quería hacerle daño pero no era feliz"

El padre de Adara ha subido a Guadalix de la Sierra y le ha contado a su hija que todas sus conversaciones con Joao han sido pilladas. La concursante se ha roto al pensar que podría haber hecho daño a Hugo Sierra y ha abierto su corazón con Jorge Javier Vázquez : “Estoy mal, pido mil perdones, no quería hacer daño a nadie pero no puedo controlar mis sentimientos. Quería esperar, hablar con Hugo y aclararme. Lo que he vivido aquí ha sido muy fuerte”.

Además, Adara ha confesado que, por una parte, se alegra de no tener que seguir callada pero que le da mucho miedo lo que pueda pensar la gente de ella. La concursante no ha sabido responder si está enamorada de Gianmarco ni si quiere seguir su relación con Hugo: “Estoy hecha un lío. Me he dado cuenta que había cosas en mi relación que no iban bien. No sé si tienen solución o no”.