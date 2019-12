Adara se desahoga sobre la visita de su pareja y Gianmarco: "Hugo me miraba diferente, me agarraba diferente y me ha dicho que me ama"

Después de haber recibido la visita de Hugo Sierra y Gianmarco, Adara se ha desahogado en el confesionario sobre qué sintió con cada uno: “Hugo me miraba diferente, me agarraba diferente y me ha dicho que me ama. Pensaba que iba a venir súper cabreado, a reprocharme las cosas, pero no ha sido así. Me he quedado helada”.