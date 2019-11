Adara está totalmente apenada por la marcha de Gianmarco. La concursante sigue buscándole por la casa y se emociona con cosas como encontrar una camiseta. De hecho, le pidió a Joao que no cambiase las sábanas del italiano porque seguían oliendo a él. "No tengo fuerzas, Joao. Parece que me han sacado algo del pecho", le confesaba a su amigo.