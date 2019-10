Alba Carrillo rechaza las indirectas de Gianmarco: "Más señales de que no me gusta, no le puedo dar"

Según Alba, Gianmarco le ha contado un "secreto" con la mirada: "Me ha dicho ¿Sabes leer los ojos?"

Irene Junquera tiene claro que Gianmarco se ha declarado: "Si te dice eso es que le molas"

Alba cierra las puertas al amor: "Si me gustara no intentaría que se liara con Irene"

El triángulo ‘amoroso’ entre Irene Junquera, Gianmarco y Alba Carrillo parece tener poco recorrido en ‘GH VIP 7’. Después del tercer ‘Límite 48 horas’, los tres concursantes bromeaban sobre su relación mientras se desmaquillaban en el baño cuando las indirectas han empezado a florecer: "Tengo que hacer el amor para relajarme", decía Gianmarco; "Irene ¿Tú no le harías un favor como amiga?, respondía Alba.

Pero cuando el italiano se ha ido, Alba e Irene han empezado a hablar de él. Alba insistía en que a Irene le gustaba Gianmarco, pero ella lo negaba: “De momento no quiero”. La modelo le recriminaba que había estado tonteando con él todo el rato en el baño, pero Irene se mantenía en sus trece: “Qué tiene que ver que me guste hacer el tonto para querer liarme con alguien”. La concursante repetía que no le gustaba su compañero (“ni yo a él tampoco”) pero Alba no terminaba de creérselo: “Lo dices con la boca chica”.

“¿Si se diera el caso de que hubiera una oportunidad ¿Le harías una cobra?”, preguntaba Alba, a lo que Irene respondía: “No lo sé, tendría que estar en la situación”. Las dudas de su compañera no convencían a Alba, quien aseguraba que ella nunca tendría nada con Gianmarco: “Yo tengo claro que no lo haría 100% y si tu dudas es porque no estás segura”.

Tras esto, Alba ha gastado una broma en el salón diciéndole a Gianmarco que ahora parecía que le gustaba Adara y el italiano le ha respondido con la mirada: “Me ha dicho ‘uno de mis cinco secreto es este ¿Sabes leer los ojos?”. Según Alba, Gianmarco le había quedado mirando “como si se acabara de levantar” y para Irene la interpretación del mensaje es clara: “Es muy fácil, si te dice eso es que le molas”.