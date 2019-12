Mila amenaza con abandonar el plató de ‘GH VIP 7’ tras un enfrentamiento con Alba: “Hoy, no”

“Me duele ver estos vídeos, a veces he pensado que me tenía asco. Prefiero no decir nada hoy y ser generosa con ella”, decía Alba tras ver el vídeo. “Hoy conmigo no, hoy, no”, repetía Mila amenazando con abandonar el plató y mientras subía el tono del enfrentamiento. “No vas a hablar ahí todo lo que has hablado y luego nos vas a escuchar. Tú te llevas mal conmigo, yo, hasta el final me he portado muy bien contigo y tú lo sabes”, le decía Alba.