Joao se siente traicionado por Mila por su nominación y se derrumba: "Los amigos no son por parcelas"

La amistad entre Mila Ximénez y el Maestro Joao no pasa por su mejor momento. La buena relación entre los dos concursantes ya viene de fuera de la casa de ‘ GH VIP ’ pero Mila Ximénez ha mantenido su postura a raya y ambos se han distanciado. ¿El motivo? La nominación de Mila hacia Joao.

El concursante se siente traicionado por su amiga, ya que ha preferido hacer su concurso lejos de él. El Maestro Joao no entiende cómo su amistad ha quedado al margen y no siente el apoyo de Mila dentro de la casa: “Los amigos no son por parcelas”, confesaba Joao entre lágrimas. Mientras, Mila achaca su distanciamiento con el vidente por la entrada de Pol.