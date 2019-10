Jorge se sincera sobre la relación entre Kiko y Estela: "Hay cosas que empiezan a ser raras y parece imparable"

La relación entre Kiko Jiménez y Estela Grande sigue siendo una incógnita: ¿ tonteo o amistad? Durante la quinta gala de ' GH VIP 7 ', Jorge Javier Vázquez ha advertido a Sofía Suescun y Diego Matamoros que el acercamiento entre los concursantes parece "imparable". El presentador ha dado su punto de vista sobre la situación y ha confesado que ve gestos que "despistan": "Yo no sé qué hay. Hay cosas que empiezan a ser raras y que van más allá de una simple relación entre un hombre y una mujer. Pero eso no quiere decir que vaya a acabar en algo; o sí", ha dejado caer Jorge.

Pero sus palabras no han hecho mella en la confianza que Diego ha depositado en su novia. El colaborador mantiene que solo ve una amistad y que no está preocupado: "Yo me abrazo con la gente y no quiere decir que me la quiera f****. Estamos viendo una relación de dos personas que se llevan genial".