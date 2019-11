Tras escuchar la 'Curva de la vida' de su hermano pequeño, Luca ha querido explicar que ellos no han tenido una vida fácil, que su hermano tuvo una adolescencia muy, muy complicada y que le duele muchísimo que se le falte el respeto y que se digan cosas de él que no son verdad. Asegura que Gianmarco es un buen chico, que no está engañando a nadie y que le costó muchísimo superar sus malos momentos.