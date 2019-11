Gianmarco sufrió bullying en el colegio: “Me gastaban bromas meándome en los zapatos”

Con los nervios superados, Gianmarco ha comenzado su curva de la vida explicando por qué no era una curva larguísima “No es muy larga porque tengo 23 año s que acabo de cumplir aquí”. Aunque ahora estemos delante de un joven muy atractivo, el físico de Gianmarco no siempre ha sido el mismo y ha narrado cómo superó una durísima infancia.

La ‘ Curva de la vida ’ de Gianmarco arranca en 1993, la fecha de nacimiento de su hermano Luca, la persona más importante de su vida. El nació en 1996 en el seno de una familia feliz, en la que aprendió lo que era realmente importante. En el año 2000, estaba con su hermano y su padre jugando en el jardín. Su padre les puso una rama de árbol en sus manos y les pidió que intentaran romperlas “La persona que tienes a tu lado es la única persona que no te traicionará nunca”.

Gianmarco sufrió bullying en el colegio

“En 2004, estoy en el colegio y empiezo a engordar . Mis compañeros me hacen muchas bromas, en todos los sentidos, meándome en los zapatos … Yo sufró mucho y empiezo a engordar mucho, mucho… En 2008 hay una perdido para mí muy importante, pierdo una persona en mi familia debido a una enfermedad grave, es un vacío. Antes de irse me dijo que debía disfrutar del momento y hacer lo que sentía… Era mi tía y nos deja a mis dos primos muy chiquitos, era muy joven, tenía 35 años…”.

El deporte y los estudios cambiaron su vida “En 2010 empiezo a ir al liceo y empiezo un nuevo deporte, intento que tengo que cambiar… Mi entrenador me puso enfrente del espejo y me dijo que la persona que tenía enfrente era mi máximo enemigo… Es un punto de subida, empiezo a adelgazar y a sentirme seguro de mí mismo… También empiezo con los idiomas … Empiezo a trabajar con 15 años, era ayudante de instructor de vela, trabajaba en el verano… En el 2012 conozco el amor y para mí es un momento muy bueno, tengo 16 años y es mi primera novia… 2014 tengo la certificación de idiomas y trabajo de socorrista… En 2016 empiezo también la universidad, mitad en italiano y mitad en inglés, algo muy importante para el sueño de mi vida para ser abogado…”.

Gianmarco está feliz de haber venido a España

“En 2019 he tomado la decisión de dejar mi familia y mi país, pero estoy feliz porque España es un país que amo… Hay momentos en los que me han hecho sufrir mucho, pero también he sido muy feliz… Mi momento más feliz creo que es la amistad real y pura que tengo con Adara y con Joao”.