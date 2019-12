Mila, destrozada tras el mensaje de apoyo de Anabel Pantoja: “Siento que he fracasado”

“Estoy agotada de que sean siempre los mismos mensajes, que si sigue luchando, que si no está nada perdido… ¡j***, qué está viendo la gente aquí! Claro que estoy luchando y claro que me estoy divirtiendo y claro que intento reírme. No sé qué clase de concurso esperaban que hiciera. Me produjo mucho bajón. Me faltan más cosas de fuera, más positivas. Esto se está acabando y no puedo hacer más de lo que he hecho. Siento que he fracasado”, comentaba