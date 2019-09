Mila Ximénez señala a Hugo Castejón como su mayor enemigo en la casa: "Es un trepa"

Maestro Joao, Mila Ximénez e Irene Junquera estaban hablando en el jardín sobre la situación en la casa y el objetivo de sus críticas era Hugo Castejón . La colaboradora de ‘Sálvame’ está muy molesta con Castejón debido a un encontronazo que tuvieron la pasada madrugada después de la gala. “Yo creo que me voy a ir. No tengo edad para esto”, comenzó diciendo Mila.

Mila se arrepiente de haberse acercado a Castejón ya que algunos de sus compañeros de programa ya le habían advertido sobre él: “Kiko y Belén Ro, que no os he hecho ni caso. Soy imbécil”. Irene Junquera señaló que había llamado la atención a Hugo por lo ocurrido: “Yo le dije: ‘Ella te ha dicho algo que a ti te ha podido ofender. Pero tú lo que le has dicho a ella… Yo no sé lo que ha pasado, pero tu sabías que ella se iba a poner así”. Mila fue un poco más concisa: “Lo de sacarme lo de hace veintitantos años… Me lo dijeron, no te acerques que es malo”.