Joao se sincera sobre lo que opina de Sofía Suescun ante la atenta mirada de Kiko Jiménez: “Es una niña”

Sofía Suescun se ha convertido en protagonista de ‘GH VIP 7’ durante un rato, y eso que no ha pisado la casa de Guadalix. Quien ha empezado a hablar sobre ella no ha sido su pareja, Kiko Jiménez , sino el maestro Joao , que ha dado a Adara y al ex de Gloria Camila su más sincera opinión sobre la ganadora de ‘Supervivientes’.

Joao y Sofía coincidieron en la isla y al principio su relación no era muy buena. Todo cambió durante una tormenta. Estaban en un barco y el chaparrón les tenía a todos muy asustados. Ahí se produjo el punto de inflexión, según explicó el vidente: “La miré y la vi aterrada. No nos hablábamos y la dije ‘ te quiero ’. Entonces nos abrazamos”.

“Yo me di cuenta de que era una niña”, les explica Joao a Adara y a Kiko. “Yo con Sofía no hablo diariamente, pero yo sé que está ahí y ella sabe que me tiene”. Pero, ¿y qué hay de lo que opina la gente sobre su amiga? “No se la conoce. [Su actitud] Es una autodefensa para protegerse a ella y a su entorno”. Kiko le dio la razón: “Aparenta algo que luego no es. Es un encanto”.