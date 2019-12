El monumental brote de Mila al ver que María Patiño defiende a Adara: "Estoy alucinando, la que me espera afuera"

Las concursantes de 'GH VIP 7' han recibido tweets del exterior y la sorpresa ha irrumpido en la casa cuando un mensaje de apoyo de María Patiño ha ido dirigido para Adara: “Cuando logras vivir como sientes, aun perdiendo...has ganado". Mila Ximénez no ha dado crédito a las palabras de su compañera de ‘Sálvame’ y ha entrado en brote regalándonos uno de los momentos más graciosos de la noche: “Estoy alucinando, ¿Hay alguien fuera que me defienda? Si tengo trabajo me decís… ¡La que me espera afuera!”, han sido algunas de las reacciones de la colaboradora.